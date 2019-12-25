Дети шокировали Пугачеву вопросом об оставшихся днях жизни

Москва, 25 декабря. Дети звездной пары Максима Галкина и Аллы Пугачевой застали родителей врасплох — двойняшки Гарри и Лиза спросили, сколько дней им осталось жить. Об этом народная артистка СССР рассказала на съемках YouTube-шоу «А поговорить?».

Ведущая просила у Пугачевой, с каким самым необычным вопросом обращались к ней дети. По словам исполнительницы, такой случай произошел совсем недавно.

Лиза подошла к маме и спросила, сколько ей с братом осталось жить. Звездных родителей ситуация шокировала, они не сразу нашли, что сказать.

«Я ответила, что не надо считать дни, надо просто жить. Им то еще долго жить, а если я свои дни начну считать, это будет ой… неприятно», — призналась Пугачева.

По словам Галкина, его супруга боится не увидеть, как вырастут ее дети.

Напомним, двойняшки появились в семье Пугачевой и Галкина в 2013 году. Пара решила обратиться к суррогатной матери. Пугачева утверждает, что это их с супругом биологические дети, которые появились из замороженной 11 лет назад яйцеклетки певицы. Галкин часто публикует в своих соцсетях кадры семейной хроники, в основном в объектив попадают двойняшки.

Сейчас народной артистке СССР 70 лет, ее мужу — 43 года. Пугачева прекратила концертную деятельность и теперь наслаждается семейной жизнью. Как признавалась сама исполнительница, она совсем не скучает по частому общению с поклонниками.