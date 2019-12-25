Медведев приветствовал министров на заседании Кабмина словами «елочка не горит»

Москва, 25 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев открыл заключительное в этом году заседание правительства.

Перед началом обсуждений Медведев обратил внимание на новогоднюю ель в зале заседаний. Видео начала собрания Кабмина опубликовал Telegram-канал RT, сообщает НСН.

«Елочка не горит, садитесь, пожалуйста», — пошутил он.

В ходе заключительного в 2019 году заседания обсуждались проекты ряда федеральных законов. В частности, речь шла о развитии российской туристической отрасли.

Помимо министров, в зале присутствовала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сенаторы и депутаты Госдумы, представители профсоюзов и президент России Владимир Путин.

Глава государства позитивно оценил работу правительства по созданию стабильной макроэкономической базы в стране, отметив, что кабинет министров и Центробанк вышли «на минимальный уровень инфляции», показав уникальный результат в российской новейшей истории.

Медведев на встрече от имени правительства поблагодарил президента за внимание, регулярные контакты с министрами и оперативные решения, а также пожелал хорошего Нового года и «немножко отдохнуть».