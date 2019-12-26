Сирийская армия освободила стратегически важный город в Идлибе

Дамаск, 26 декабря. Сирийская правительственная армия взяла под свой контроль стратегический город Джарджаназ в юго-восточной части провинции Идлиб после ожесточенных боев с террористическими организациями, позиции которых располагались к востоку от международной дороги между Алеппо и Хамой.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Накануне прошло сразу несколько столкновений подразделений Сирийской арабской армии (САА) с террористическими организациями, расположенными в городе Джарджаназ, к востоку от Маарет-ан-Нумана. В результате сирийским бойцам удалось разрушить штаб боевиков и их командных центров, несмотря на потери в оборудовании и личном составе.

Джарджаназ является крупнейшим городом в районе Маарат ан-Нумаан, когда-то он был важнейшим опорным пунктом запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 и союзных ей бандформирований в провинции Идлиб.

В данный момент САА продолжает уничтожать оплоты террористических группировок в районах сирийских провинций Хама и Идлиб. Армия Дамаска движется сразу по нескольким направлениям одновременно, как правило, все операции заканчиваются успешно. У сирийской армии есть все шансы освободить абсолютно все оккупированные боевиками районы.

Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия уничтожила остатки боевиков, которые скрывались в населенных пунктах Хараки, Крати, Хатайя, Аль-Бурдж, Таль-аль-Хомси и Фарван в восточной части Маарет-ан-Нумана. Менее чем за сутки сирийской армии удалось освободить шесть деревень, долгое время находившихся под оккупацией джихадистов.

До этого САА успешно освободила деревни Умм-ат-Тина, Медресе, Бернан, Рафа, Харран и Катра в юго-восточной части Идлиба. В итоге сирийские бойцы разрушили штаб-квартиры террористов, их укрепления, а также склады с оружием и боеприпасами.

1 Организация запрещена на территории РФ.