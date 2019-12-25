Путин примет участие в новогоднем вечере в Большом театре

Москва, 25 декабря. Президент РФ Владимир Путин в четверг примет участие в новогоднем торжественном вечере, который будет организован в Большом театре. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава государства примет участие в торжественном вечере по случаю встречи Нового 2020 года​​​. На сцене Большого театра будут представлены одноактные балеты «Кармен-сюита» и «Бриллианты», — говорится в сообщении.

Помимо Путина приглашение на новогодний вечер получили российские законодатели, члены правительства, спортсмены, военные, общественники и деятели искусства.

Отметим, что в тот же день российский лидер планирует провести заседание Государственного совета, посвященное вопросу развития сельского хозяйства в России.

Ранее сообщалось, что Путин провел встречу с членами правительства. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пожелал президенту по возможности «немножко отдохнуть» в Новый год, а также пригласил российского лидера «попить чайку».

Журналисты ранее уже интересовались у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, как глава государства намерен провести новогодние праздники. Официальный представитель Кремля заявил, что говорить про это еще рано, так как до Нового года еще «работать и работать». Он подчеркнул, что рабочий график у президента подвижный. При этом Песков обещал проинформировать прессу о планах Путина на отдых ближе к праздникам. В прошлом году Путин говорил, что планирует в Новый год покататься на лыжах и поиграть в хоккей.