Глава ФЗНЦ Малькевич представил доклад о нарушениях прав пользователей в Twitter

Москва, 25 декабря. Фонд защиты национальных ценностей представил доклад, посвященный нарушениям прав пользователей со стороны администрации социальной сети Twitter.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич рассказал о политической цензуре, распространении фейков и нарушении российского законодательства в Twitter.

По его словам, Россия занимает третье место по числу пользователей в Twitter. При этом компания Twitter не зарегистрирована в России, однако социальная сеть продолжает свободно осуществлять свою деятельность на территории РФ, игнорируя российское законодательство.

Малькевич отметил, что в ноябре администрация социальной сети Twitter без объяснения причин заблокировала три аккаунта российского проекта «Хорошие новости». Причиной блокировки стало якобы «нарушение правил сообщества», однако публикации проекта «Хорошие новости» соответствовали нормам социальной сети. Глава ФЗНЦ выразил уверенность, что данный инцидент является ярким примером политической цензуры со стороны администрации Twitter, так как в американской социальной сети не должно быть хороших новостей о России.

Кроме того, Малькевич рассказал о существовании американской бот-фермы, сотрудники которой подают скоординированные жалобы на аккаунты российских медиапроектов и пользователей. Благодаря жалобам данной бот-фермы был заблокирован аккаунт посольства России в Сирии из-за публикации с критикой псевдогуманитарной организации «Белые каски». Также администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт Россотрудничества из-за публикации о Дне Конституции России. Однако позднее под давлением общественности аккаунт Россотрудничества в Twitter был восстановлен.

Малькевич подчеркнул, что бот-фермы целенаправленно «бомбят» администрацию Twitter жалобами с требованием обратить внимание на аккаунты «плохих русских», которые якобы распространяют «русскую пропаганду».

«Если новости из России хорошие — это «пропаганда», а если рассказывают, как все летит в тартарары, то такие публикации будут поддерживаться и продвигаться», — сказал глава ФЗНЦ.

Он также добавил, что 16 декабря пресс-служба Роскомнадзора направила письмо в адрес директора по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке компании Twitter Шинейд МакСуинни с требованием разъяснить причины блокировки доступа к аккаунтам Россотрудничества и проекта «Хорошие новости». Однако никакой реакции со стороны администрации Twitter не последовало.

Малькевич отметил, что с подобными проблемами сталкиваются не только пользователи Twitter. По его словам, в 2020 году Фонд защиты национальных ценностей представит доклады о нарушениях прав пользователей со стороны Google, Apple и «Википедии».

«Будут доклады по корпорации Google и «Википедии». Будет отдельный доклад по Apple, будет отдельно по мелким сервисам», — добавил глава ФЗНЦ.

В докладах будет изложена проблематика технологической зависимости России от подобных социальных сетей и сервисов. Кроме того, доклад будет содержать конкретные предложения и законодательные инициативы.

«Мы считаем, что с 2020 года должна вестись скоординированная работа в судах по отстаиванию наших законных прав и интересов против Twitter, включая суды международной юрисдикции», — отметил Малькевич.

Кроме того, ФЗНЦ намерен добиваться юридической регистрации компании Twitter на территории России, чтобы социальная сеть работала в российском правовом поле и соблюдая законы Российской Федерации. Также фонд будет добиваться внесения поправок в действующее законодательство, которые запретят любым социальным сетям блокировать аккаунты официальных государственных органов РФ.

«И наконец, мы инициируем масштабную мировую кампанию давления на Twitter, потому что сейчас это цензор номер один в мире», — сказал Малькевич.

По его словам, доклад о нарушениях прав пользователей администрацией Twitter будет переведен на английский язык и представлен на международных площадках, включая очередную сессию Совета по правам человека ООН и Всемирный конгресс по свободе СМИ под эгидой ЮНЕСКО.