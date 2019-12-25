Предновогодняя встреча Путина с членами правительства. События дня. ФАН-ТВ

Совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин провел традиционную предновогоднюю встречу с членами правительства. Участники совещания подвели итоги уходящего года и обсудили планы работы кабинета министров на перспективу. Также российский лидер отметил успехи в уменьшении инфляции.

«Конечно, это уникальный результат. В нашей новейшей истории ничего подобного не было. Правительство вместе с Центральным банком вышло на минимальный уровень инфляции: он колеблется уже около 3%. Мы с вами на производственных совещаниях много раз об этом говорили, говорили о том, что, может быть, не нужно стремиться к тому, что мы сегодня имеем, может быть, дать больше денег в экономику, тогда мы ее немножко раскачаем, разгоним. Но все это сослагательное наклонение, а то, что макроэкономический фундамент дает возможность развития, — это совершенно очевидный факт», — отметил российский лидер.

О планах на будущее. По словам президента, нужно сделать все для того, чтобы и увеличить темпы роста экономики, и улучшить ее структуру и качество. Владимир Путин отметил, что тех темпов роста, которых страна достигла сейчас, недостаточно. И, конечно, затронул тему роста доходов россиян.