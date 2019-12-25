Предновогодняя встреча Путина с членами правительства. События дня. ФАН-ТВ

Совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин провел традиционную предновогоднюю встречу с членами правительства. Участники совещания подвели итоги уходящего года и обсудили планы работы кабинета министров на перспективу. Также российский лидер отметил успехи в уменьшении инфляции.
«Конечно, это уникальный результат. В нашей новейшей истории ничего подобного не было. Правительство вместе с Центральным банком вышло на минимальный уровень инфляции: он колеблется уже около 3%. Мы с вами на производственных совещаниях много раз об этом говорили, говорили о том, что, может быть, не нужно стремиться к тому, что мы сегодня имеем, может быть, дать больше денег в экономику, тогда мы ее немножко раскачаем, разгоним. Но все это сослагательное наклонение, а то, что макроэкономический фундамент дает возможность развития, — это совершенно очевидный факт», — отметил российский лидер.
О планах на будущее. По словам президента, нужно сделать все для того, чтобы и увеличить темпы роста экономики, и улучшить ее структуру и качество. Владимир Путин отметил, что тех темпов роста, которых страна достигла сейчас, недостаточно. И, конечно, затронул тему роста доходов россиян.
«Крупные инфраструктурные проекты у нас реализуются. И это, действительно, очень хорошая база для развития определенных ключевых отраслей экономики. А за ними, я уверен, должны последовать и главные результаты, связанные с уровнем жизни наших граждан. В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена», — подчеркнул Владимир Путин.
Уголовное дело из-за поезда в Крым
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь через Крымский мост. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале. Дело возбуждено якобы за «незаконную переправку лиц через госграницу Украины». И наказание по такой статье предусматривает до пяти лет тюрьмы. Но есть одно большое «но», этот закон действует в Незалежной, а поезд следовал по территории России. Еще раз напомним, Крым воссоединился с нашей страной после референдума в 2014 году, на котором жители практически единогласно проголосовали «за». Поэтому возбуждения таких якобы статей ни к чему ни приведут, ведь мост построен правомерно, а заявления украинской стороны необоснованны. Добавим, 25 декабря первый пассажирский поезд «Таврия» из Петербурга, проследовал по железнодорожной части моста через Керченский пролив, прибыл в Севастополь. На вокзале его торжественно встречали, для пассажиров выступил Ансамбль песни и пляски Черноморского флота с оркестром.
Новый «нормандский формат» для Москвы и Тбилиси
Одного «нормандского формата» мало. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предлагает создать еще один такой же, но на этот раз для диалога Тбилиси с Москвой. По ее мнению, якобы обычно страны решают свои проблемы — либо войной, либо дипломатией, а Тбилиси выбрал третий путь. Создание как раз нового «нормандского формата».
«Мы могли бы рассмотреть возможность проведения [переговоров по примеру] «нормандского формата», где Грузия вместе со своими партнерами была бы представлена на переговорах [с Россией], так как у нас одних нет силы вести переговоры. Чтобы переговоры несли результат, нужно быть в равном положении. Нам нужна поддержка», — заявила Саломе Зурабишвили.
Президент Грузии подчеркнула, что вступление в диалог нужно для налаживания двусторонних отношений. Напомним, с чего все началось. Отношения между Москвой и Тбилиси обострились в конце июня. В столице Грузии вспыхнули многотысячные акции протеста, которые ставили под угрозу нахождение россиян на территории этой страны. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.