Террористы ИГИЛ продолжают совершать преступления под прикрытием курдов

Обнародованы сведения о преступлениях одного из видных полевых командиров группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1; террористическая организация, запрещена в РФ), известного как Ад-Дабаа. Как террорист попал в состав курдских вооруженных формирований и чем он продолжает заниматься сейчас на востоке Сирии — читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Дезертир и преступник

Как выяснили активисты Euphrates Center Against Violence and Terrorism (ECAVT; «Евфратский центр против насилия и терроризма»), Мухаммед Рамадан Ид аль-Муслех, известный как Ад-Дабаа, что в переводе с арабского обозначает «Гиена», родился на востоке провинции Дейр-эз-Зор, в населенном пункте Шхиль.

Когда в 2011 году в Сирию пришла «арабская весна», Ад-Дабаа был военнослужащим Сирийской арабской армии (САА). Однако через год после начала «революции» попытался дезертировать, но был арестован и помещен в тюрьму «Седная». В заключении он пробыл около двух лет, пока в 2014 году не был освобожден и не вернулся в свой родной город.

Вступление в ИГИЛ

Старший брат Ад-Дабаа Джамиль Рамадан аль-Муслех погиб, когда вместе с боевиками «Исламского государства» участвовал в нападении на казармы правительственных войск в населенном пункте Айяш, расположенном на правом берегу Евфрата. Тогда в руки террористов попало огромное количество оружия САА.

Тогда Ад-Дабаа открыто перешел на сторону ИГИЛ и вскоре сумел занять видное положение в террористической группировке. Ад-Дабаа работал в амнияте («силах безопасности») ИГИЛ, но вскоре отошел от дел, сохранив при этом тесные связи с главарями террористов на востоке Сирии.

Черный флаг на желтый

Когда на контролируемые ИГИЛ территории пришли курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) и силы коалиции США, многие террористы, в том числе и Ад-Дабаа, перешли на их сторону, поменяв свой черный флаг на желтый, курдский. Уже вскоре «Гиена» смог завоевать доверие главарей SDF, и стал принимать непосредственное участие в операциях по вывозу незаконно добытой сирийской нефти.

ECAVT опубликовал фотографию Ад-Дабаа вместе с его покровителем — полевым командиром SDF по имени Хаваль Фирзат.

Источники медиацентра утверждают, что для того, чтобы доказать свою преданность Фирзату, «Гиена» принял участие в казни работников на нефтегазовом месторождении «Ат-Танак».

Связи между Ад-Дабаа и SDF подтверждаются и документами. Активисты ECAVT опубликовали официальный документ SDF, который давал разрешение Мухаммеду Рамадану аль-Муслеху носить оружие.

«Удостоверение предназначено для внимания бойцов на всех военных постах — содействуйте деятельности их товарища Мухаммеда Рамадана аль-Муслеха, который работает в военном ведомстве на территории Хаджина. При нем оружие: автомат Калашникова №617179 и пистолет типа 16/9, №106820. Автомобиль — Hyundai H100», — написано на бланке, заверенном печатью с надписью на курдском языке.

Нефть и «спящие ячейки»

Благодаря покровительству Фирзата Ад-Дабаа получил долю от незаконной добычи нефти на многих месторождениях провинции Дейр-эз-Зор, таких как «Аль-Бассам». По данным ECAVT, он с ведома главарей SDF поддерживает контакты с «эмиром» ИГИЛ в Сирии по имени Абу Вард Ираки. Часть своих нефтяных доходов Ад-Дабаа использует, чтобы поддержать деятельность «спящих ячеек» ИГИЛ по всей Сирии, снабжая их оружием и снаряжением.

Преступления «Гиены»

Незаконная добыча нефти и ее контрабанда — не единственный источник дохода Ад-Дабаа. Он является главарем банды, которая занимается рэкетом в Шхиле и других населенных пунктах в районе нефтегазового месторождения «Аль-Омар». Вооруженные бандиты запугивают сирийских бизнесменов, обвиняя их в связях с террористами ИГИЛ, после чего предлагают откупиться, чтобы на ни в чем не повинных людей не донесли «силам безопасности» SDF.

На средства, полученные незаконным путем, Ад-Дабаа приобрел большой дом в городе Хасака.

«Мохнатая лапа» в SDF

Преступления «Гиены» — бандитизм, финансирование «спящих ячеек» ИГИЛ и террористическое прошлое — не беспокоили руководство SDF, до тех пор, пока дело не коснулось денег.

Как удалось выяснить ECAVT, ад-Дабаа арестовали в ходе рейда, проведенного курдскими «силами безопасности». Поводом для ареста стало присвоением «Гиеной» порядка миллиарда сирийских фунтов (почти 2 млн долларов по курсу на момент задержания) доходов от незаконной добычи и контрабанды нефти.

Но в тюрьме ад-Дабаа пробыл недолго. Фактически он купил себе свободу с помощью высокопоставленных главарей SDF и крупных взяток.

До сих пор ИГИЛ

Данные, собранные активистами ECAVT, подтверждают, что боевики ИГИЛ, влившиеся в ряды курдских вооруженных формирований не перестали быть террористами.

Ад-Дабаа — только один из тысяч боевиков ИГИЛ, которые до сих пор остаются на свободе и продолжают заниматься тем же, чем занимались в составе «Исламского государства».

Федеральное агентство новостей продолжает следить за развитием событий на восточном берегу Евфрата и изучать поступающую информацию о деятельности террористов, которых курды при посредничестве США, включили в свои ряды.

1 Организация запрещена на территории РФ.