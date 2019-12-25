В Совфеде призвали не реагировать на клоунаду Украины из-за прибытия первого поезда в Крым

Москва, 25 декабря. Входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины так называемая «прокуратура Автономной республики Крым» завела уголовное дело из-за прибытия на полуостров первого пассажирского поезд Петербург — Севастополь.

Первый пассажирский поезд из Петербурга пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл в Севастополь. В Киеве проход состава по Крымскому мосту назвали «незаконным пересечением» границы Украины.

Заявление киевских властей прокомментировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Сенатор призвал не обращать внимание на ритуал Киева. По словам Клинцевича, со стороны Украины звучало «много всяких фантастических вещей, на которые реагировать уже становится неприлично».

«Этот ритуал никого ни к чему не обязывает. Никто на это не обращает внимания. Самое главное, что западные партнеры, которые где-то поддерживают Украину, уже давно устали от всей этой возни и этой клоунады», — заявил сенатор в комментарии телеканалу «360».

Федеральное агентство новостей представило серию материалов корреспондентов, как первый пассажирский поезд Санкт-Петербург — Севастополь прошел по новому маршруту через Крымский мост и утром 25 декабря прибыл в конечный пункт. На очереди второй состав, который идет из Москвы в Симферополь, он прибудет на полуостров на сутки позже.