Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США

Вашингтон, 25 декабря. Подводная лодка ВМФ Народно-освободительной армии Китая провела испытательный пуск баллистической ракеты, способной поразить цель в любой точке на территории США. Об этом сообщила газета The Washington Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

По данным издания, пуск баллистической ракеты был проведен 22 декабря, в воскресенье, в заливе Бохай в северо-западной части Желтого моря. Ракета была выпущена c субмарины атомного ракетного базирования класса Jin.

Американские разведывательные спутники зафиксировали пуск и отслеживали полет ракеты. Подробности испытаний и их результат не уточняются.

Представитель пресс-службы Пентагона Дэвид Истберн сообщил, что не владеет информацией об испытании Китаем ракеты, способной поразить любую цель в США. Газета отмечает, что испытание было проведено на фоне сообщение разведки США о готовящемся пуске ракеты большой дальности в КНДР.

Ранее Китай показал на видео взлет клона советского истребителя J-15 с палубы авианосца Shandong. J-15 и Shandong изначально и под другими названиями были приобретены Пекином у Киева. Первый создали на основе прототипа Су-33. Второй — на базе технологий авианосца Liaoning, бывшего советского «Варяга». Он относится к тому же проекту 1143 тяжелых авианесущих крейсеров, что и находящийся на ремонте российский «Адмирал Кузнецов».