«Внебрачный сын» Цискаридзе хочет через суд доказать родство

Москва, 25 декабря. Начинающий актер Тимур Акперов, объявивший себя внебрачным сыном Николая Цискаридзе, хочет подать в суд на установление отцовства. Молодой человек считает, что известный артист балета должен помочь ему в борьбе с онкологическим заболеванием.

Громкое заявление 19-летний Акперов сделал осенью этого года, однако в его родство с Цискаридзе поверили немногие. Молодой человек не оставляет надежды и планирует теперь уже через суд доказать, что является внебрачным ребенком бывшего солиста балета Большого театра.

Актер заявил, что узнал о страшном диагнозе после того, как его дважды избил шоумен Стас Барецкий. Теперь он рассчитывает на помощь Цискаридзе.

«Я подаю в суд на установление отцовства. Он обязан меня лечить. У меня болезнь, а всем пофигу!» — заявил Акперов.

По его словам, даже мать не захотела поддержать сына в трудный момент. Женщина, как утверждает Акперов, бросила трубку, когда ей позвонили из больницы. Из-за этого молодой человек стал задумываться о родстве с ней.

«Тут чем-то пахнет, возможно, она даже не моя родная мама. Ну, какая мама так реагирует?» — задался он вопросом.

Напомним, 19-летний студент МГУ из Азербайджана ранее признался, что остался без дома после того, как задал вопрос матери о Цискаридзе. По его словам, женщина избила его, а затем выгнала, после чего у молодого человека возникли финансовые трудности.

Акперов убежден, что как только он встретится с Цискаридзе, известный артист признает в нем родную кровь и решит накопившиеся проблемы.