Эксперт предложил вывести боевых роботов России на международный рынок вооружений

Военный аналитик Иван Коновалов уверен, что российские боевые роботы могут заинтересовать иностранных покупателей.

Ранее главком Сухопутных войск Олег Салюков сообщил, что в России начались работы по созданию робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса «Штурм» и «Соратник».

«На данный момент открыты опытно-конструкторские работы по созданию робототехнических комплексов (РТК) тяжелого и среднего класса «Штурм» и «Соратник», — сказал офицер.

Работы над указанными комплексами изначально велись российскими компаниями в инициативном порядке и только после наработки определенного опыта боевые системы заинтересовали военных. Так, проект «Штурм» представляет собой автоматический робототехнический комплекс, способный оказывать огневую поддержку сухопутным подразделениям во время выполнения спецопераций.

«Соратником» ранее назывался робототехнический комплекс, также разработанный в инициативном порядке, однако на базе технологий, полученных в результате этих опытно-конструкторских работ, будет создаваться семейство роботов в интересах Минобороны.

«Внедрение в войска боевых РТК военного назначения, а также развитие теории их боевого применения несомненно способствуют изменению порядка и способов решения общевойсковыми формированиями тактических задач в бою», — подчеркнул Салюков.

По словам директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, «в настоящее время робототехнические комплексы стали общемировым трендом» и соответственно каждое уважающее себя военное предприятие ведет работы по созданию подобных устройств.

«И мы, кстати, в Сирии успешно обкатали боевых роботов. Тот же «Уран-9», известная система, прошла боевую проверку и показала, что тема перспективная. К слову, линейка военных роботов расширяется, они могут иметь разное предназначение, но должен превалировать главный принцип — достижение максимальной универсальности. Это конечно еще дело не сегодняшнего дня, хотя уже сейчас такие системы пытаются сделать максимально многофункциональными», — говорит эксперт.

Робототехнические комплексы военного назначения — это не только боевая система в чистом виде, это также помощник, способный под плотным огнем противника вывести с поля боя раненных или подвести на первую линию боеприпасы.

«Роботы также могут использоваться для спасения жизни, как роботы, эвакуирующие раненых. Это же очень сложный процесс, ведь противник всегда старается перебить тех, кто пытается помочь, вынести из-под обстрела пострадавших. В общем, есть эвакуация, разминирование и непосредственно боевая поддержка», — добавил собеседник ФАН.

По словам Ивана Коновалова, у российских инженеров и конструкторов уже накопилась целая база технологических решений, позволяющих сделать боевых роботов максимально привлекательными для союзников России.

«Сейчас робототехнические комплексы пока не являются для нас фирменным сегментом, как та же боевая авиация, ударные вертолеты, системы противовоздушной обороны, танки, но тем не менее уже мы достигли того уровня наработок, что это позволяет сделать их нашим брендом на международном рынке вооружений. Это будет полезно», — заключил аналитик.

Напомним, БАС-01Г БМ «Соратник» — боевой автоматизированный робот, который предназначен для ведения разведки и ретрансляции, патрулирования и охранения территорий, разминирования и огневой поддержки. Кроме того, роботизированная платформа может использоваться для подвоза боеприпасов и ГСМ, а также для эвакуации раненых с поля боя.