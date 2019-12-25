В Госдуме предложили аптекам продавать никотиновые таблетки по рецепту

Москва, 25 декабря. Российским аптекам могут разрешить продавать никотиновые таблетки по рецепту. С такой инициативой в среду выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Он напомнил, что ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который распространяет действующие в отношении сигарет ограничения на вейпы и электронные сигареты. Во втором чтении депутаты намерены добавить поправки, которые вводят ограничения на никотиносодержащие смеси.

«Никотиносодержащие препараты очень опасны, там в десятки и сотни раз превышено содержание никотина по отношению к одной сигарете. Надеюсь, что удастся прописать это в законопроекте, и в весеннюю сессию принять его», — цитирует Морозова «Парламентская газета».

В связи с этим народный избранник предлагает разрешить продажу по рецепту никотиновых таблеток, помогающих бросить курить.

Отметим, что, несмотря на общий тренд по ужесточению антитабачного закона, наблюдаются и некоторые послабления. Так, например, недавно Госдума приняла законопроект, который вновь разрешил организовывать в аэропортах специальные места для курения. Как говорится в документе, курилки можно устанавливать только там, где находятся прошедшие досмотр пассажиры. Они должны быть изолированы и иметь систему вентиляции.

В настоящий момент также обсуждается идея курилок в поезда дальнего следования. Это может быть отдельный вагон, отведенный для курения, или тамбур.