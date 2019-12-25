Поклонская ответила на претензии Украины из-за движения поездов в Крым

Москва, 25 декабря. Властям Украины нужно навести порядок в своей стране и избавиться от националистической чумы, а затем возобновить железнодорожное сообщение с Крымом. Такое мнение выразила зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская.

«Предлагаю новой украинской власти присоединиться и возобновить железнодорожное сообщение с Крымом, открыть днепровскую воду в Северо-Крымский канал и принять ряд других решений, направленных на конструктив», — предложила она.

Поклонская отметила, что предварительно Киеву «необходимо навести порядок» в стране и «избавиться от националистической чумы».

Депутат также предложила украинским следственным органам выбросить все подобные «уголовные дела» и возбудить одно уголовное производство в отношении экс-президента страны Петра Порошенко по факту госпереворота и вооруженного захвата власти, а также изменения территориальной целостности и конституционного строя Украины.

Таким образом Поклонская ответила на претензии украинской генпрокуратуры из-за движения поездов в Крым. В ведомстве завели уголовное дело после прибытия на полуостров поезда из Петербурга, так как сочли, что пассажирский железнодорожный состав, следовавший из Северной столицы в Симферополь, незаконно пересек госграницу Украины через Керченский мост.

Ночью 25 декабря пассажирский поезд впервые прошел по железнодорожной части магистрали. Состав встретили в крымской столице рано утром.

Полуостров воссоединился с Россией по итогам референдума, который проводился на полуострове в марте 2014 года. Голосование показало, что подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Несмотря на итоги, Украина по-прежнему считает Крым своей территорией.