Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Киев, 25 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из Российской Федерации. Об этом сообщается в среду на официальном сайте главы украинского государства.

«Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии», который парламент принял 4 декабря 2019 года», — следует из сообщения.

Отмечается, что главной задачей документа является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на соответствующем рынке, регламентация вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии, что является важным условием для обеспечения теплоснабжения потребителей в зимний период.

В пояснительной записке подчеркивается, что парламент имеет право отменять этот запрет (на импорт электроэнергии из России) на определенный им срок для предотвращения каких-либо ЧС в комплексной энергосистеме Украины.

Напомним, 12 декабря украинский парламент отказался отменить ранее принятый закон, согласно которому запрещается импорт электроэнергии из России по двусторонним соглашениям. Решение об отмене документа поддержали только 47 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Депутат партии «Европейская солидарность» Михаил Бондар ранее зарегистрировал в Раде проект постановления об отмене голосования за этот закон, поскольку в ходе его принятия были зафиксированы нарушения. Согласно регламентированной процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его главе государства до тех пор, пока Верховная рада не изучит это постановление.