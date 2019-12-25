Представитель правительства Ливии сообщил о переброске в страну террористов из Сирии

Триполи, 25 декабря. Боевики запрещенных в РФ радикальных организаций «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 направляются из Сирии в Ливию, чтобы поддержать террористическое Правительство национального согласия Ливии (ПНС) и выступить против Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом сообщил советник председателя расположенного на востоке Ливии Временного правительства Абдуллы ат-Тани Ареф Али Найед.

«(В начале недели. — Прим. ФАН) были заслуживающие доверия сообщения о перевозке находящихся в Сирии боевиков-исламистов «ан-Нусры», ИГ1 и различных группировок в Ливию через Мисурату, чтобы воевать против Ливийской национальной армии», — рассказал советник РИА Новости.

Напомним, после произошедшего в октябре 2011 года свержения и убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи Ливия оказалась в кризисном положении. В 2014 году в результате законных парламентских выборов была сформирована Палата представителей, базирующаяся на востоке Ливии в Тобруке и являющаяся, по сути, единственным легитимным управляющим органом в стране.

Расположенная на западе ливийская столица Триполи захвачена террористическим ПНС Ливии. Искусственно созданное ПНС обеспечивает поддержку и прикрытие вооруженным бандформированиям, которые творят хаос в Триполи и вступают в конфликты друг с другом. Террористы ПНС похищают и пытают людей, а также занимаются работорговлей. Кроме того, в руках террористического ПНС Ливии оказались финансовые потоки страны и доходы от продажи нефти.

В 2014 году ЛНА начала операцию «Достоинство» под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Последнему удалось освободить большую часть Ливии от бандформирований. Антитеррористическая операция Хафтара направлена против засевших в столице боевиков ПНС Ливии.

Ситуация осложняется военным вмешательством Турции во внутренние дела Ливии. Как ранее писало Федеральное агентство новостей, Анкара поставляет террористам так называемого ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, несмотря на введенное ООН оружейное эмбарго.

1 Организация запрещена на территории РФ.