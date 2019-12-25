РФ сообщила о нарушениях перемирия в провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо в Сирии



Москва, 25 декабря. В Сирии российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии было зафиксировано 49 случаев нарушения режима прекращения огня: по 14 в провинциях Идлиб и Латакия, 11 в провинции Хама, еще 10 – в Алеппо. Турецкая сторона сообщила о 25 случаях: Идлиб – 11, Латакия – шесть, Алеппо – четыре, Хама – четыре.

Отметим, что в течение суток центр по примирению провел две гуманитарные акции. В населенных пунктах Рахаджан и Гузалия, в провинциях Идлиб и Хасака выдано больше 800 продовольственных наборов весом более 3 тысяч тонн.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1 в Сирии и Ираке. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) отбила у джихадистов два моста и вернула под свой контроль несколько деревень в провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.