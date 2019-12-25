Директор объяснил появление ссылки «проститутки Воронежа» на сайте московского детсада

В московском детском саду «Вега», что на Первомайской улице, предновогодний день начался затейливо. Директора буквально засыпали звонками с вопросом, как на сайте, по первому впечатлению вроде бы принадлежащем этому автономному некоммерческому детскому учреждению, появилась активная ссылка «проститутки Воронежа». Прямо рядом с кнопкой «Родителям». Так сказать, и детям, и взрослым. Кстати, при переходе по «взрослой» ссылке контент именно тот, который, скажем так, анонсирован.

Директор детского сада «Вега» Иван Милованов на звонок Федерального агентства новостей отреагировал с юмором и рассказал, что вышеупомянутый сайт с игривой ссылкой к его учреждению отношения не имеет.

«Это не наш сайт. Это, видимо, копия, зеркало — не знаю, как правильно — где кто-то разместил свою информацию под крышей нашего учреждения. У нас сайт совсем другой: он находится на официальном сайте департамента образования города Москвы», — отметил руководитель некоммерческого детского учреждения.

По словам собеседника ФАН, меры уже принимаются, а виновных ищут.

«Заявление подано во все инстанции, в том числе в Роскомнадзор, они переслали на Петровку, 38 (ГУ МВД РФ по Москве. — Прим. ФАН). Сейчас готовлю заявление в прокуратуру за незаконное использование моих данных», — подчеркнул Иван Милованов.

Отметим, с «бытованием» в Интернете московского детсада «Вега» не все так просто. Помимо их официальной страницы, размещенной на портале столичного департамента образования, «Вега» фигурирует на бесплатном хостинге narod.ru. Есть достаточно подробная и выглядящая вполне солидно информация об этом учреждении и на других ресурсах.

Самое интересное, что на официальной странице «Веги» в соцсети «ВКонтакте» указан сайт, который как раз и привлек внимание не в меру игривых пользователей. При этом принадлежность страницы в соцсети «ВКонтакте» «Веге» не вызывает сомнений: именно там Иван Милованов пытается объяснить ситуацию троллям, которые уже слетелись. Похоже, либо группа в соцсети взломана, либо администратор страницы, мягко говоря, пренебрегает своими обязанностями (игривая ссылка, говорят, висит уже как минимум несколько месяцев).

В данной ситуации ФАН советует господину Милованову уделять больше внимания интернет-безопасности: сегодня это крайне актуально, тем более, когда дело касается детей.

Отметим, сейчас сайт со ссылкой на воронежских дам «пониженной социальной ответственности» уже недоступен.