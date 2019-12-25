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Директор объяснил появление ссылки «проститутки Воронежа» на сайте московского детсада

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Директор объяснил появление ссылки «проститутки Воронежа» на сайте московского детсада

В московском детском саду «Вега», что на Первомайской улице, предновогодний день начался затейливо. Директора буквально засыпали звонками с вопросом, как на сайте, по первому впечатлению вроде бы принадлежащем этому автономному некоммерческому детскому учреждению, появилась активная ссылка «проститутки Воронежа». Прямо рядом с кнопкой «Родителям». Так сказать, и детям, и взрослым. Кстати, при переходе по «взрослой» ссылке контент именно тот, который, скажем так, анонсирован.

Директор объяснил появление ссылки «проститутки Воронежа» на сайте московского детсада

Директор детского сада «Вега» Иван Милованов на звонок Федерального агентства новостей отреагировал с юмором и рассказал, что вышеупомянутый сайт с игривой ссылкой к его учреждению отношения не имеет.

«Это не наш сайт. Это, видимо, копия, зеркало — не знаю, как правильно — где кто-то разместил свою информацию под крышей нашего учреждения. У нас сайт совсем другой: он находится на официальном сайте департамента образования города Москвы», — отметил руководитель некоммерческого детского учреждения.

По словам собеседника ФАН, меры уже принимаются, а виновных ищут.

«Заявление подано во все инстанции, в том числе в Роскомнадзор, они переслали на Петровку, 38 (ГУ МВД РФ по Москве. — Прим. ФАН). Сейчас готовлю заявление в прокуратуру за незаконное использование моих данных», — подчеркнул Иван Милованов.

Отметим, с «бытованием» в Интернете московского детсада «Вега» не все так просто. Помимо их официальной страницы, размещенной на портале столичного департамента образования, «Вега» фигурирует на бесплатном хостинге narod.ru. Есть достаточно подробная и выглядящая вполне солидно информация об этом учреждении и на других ресурсах.

Директор объяснил появление ссылки «проститутки Воронежа» на сайте московского детсада

Самое интересное, что на официальной странице «Веги» в соцсети «ВКонтакте» указан сайт, который как раз и привлек внимание не в меру игривых пользователей. При этом принадлежность страницы в соцсети «ВКонтакте» «Веге» не вызывает сомнений: именно там Иван Милованов пытается объяснить ситуацию троллям, которые уже слетелись. Похоже, либо группа в соцсети взломана, либо администратор страницы, мягко говоря, пренебрегает своими обязанностями (игривая ссылка, говорят, висит уже как минимум несколько месяцев).

В данной ситуации ФАН советует господину Милованову уделять больше внимания интернет-безопасности: сегодня это крайне актуально, тем более, когда дело касается детей.

Отметим, сейчас сайт со ссылкой на воронежских дам «пониженной социальной ответственности» уже недоступен.

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