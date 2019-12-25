В Киеве предложили присоединить «Крымское ханство» к Литве

Москва, 25 декабря. Замглавы украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев, который всегда поддерживал официальную позицию Киева, выступил с необычной инициативой отдать крымские земли Литве.

В своем блоге он предложил воссоздать Великое княжество Литовское, включив в него территории России, Украины и Польши. При этом Муждабаев считает, что в этом случае к Литве должны отойти Смоленск, Можайск и Крым.

«Эти, странно почему, отошедшие к русским Смоленск, Можайск. Ведь Литва начиналась в 100 километрах от Москвы когда-то не так давно. Идея Великого княжества Литовского, Польского, Украинского — это прекрасно. Естественно, с включением земель Крыма, Крымского ханства», — отметил он.

Отметим, что Муждабаев нередко выступает с неоднозначными заявлениями, которые нередко граничат с экстремизмом. Так, например, он призывал стрелять в избирателей, которые поддержали Владимира Зеленского на прошедших этой весной президентских выборах на Украине. После победы Зеленского Муждабаеву пришлось извиняться и уточнять, что речь шла не о «стрельбе внутри Украины».

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины или другие официальные органы власти выпускает ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.