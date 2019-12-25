Рудковская отчитала Плющенко за спонтанную покупку

Москва, 25 декабря. Фигурист Евгений Плющенко решил пойти наперекор своей жене — продюсеру Яне Рудковской — и купил еще одного питомца.

Спортсмен поделился в социальных сетях фотографией с новым другом ― псом породы кане-корсо по кличке Грэй. Однако супруга фигуриста покупку не оценила. Продюсер любит животных, особенно собак, но появление седьмого питомца в доме Рудковская сочла сумасшествием и отчитала мужа в комментарии к фото.

«Все-таки купил! Седьмая собака, ну, Женя! Фифа, Панчо, Лорд, Квин, Альфа и Берта! Ну, куда?!» ― возмутилась Рудковская.

Рудковская догадывалась, что в ближайшее время в доме появится еще один питомец. Шестилетний сын Саша ранее выпросил новую собаку за участие в съемках в реалити-шоу своей мамы. Однако продюсер не ожидала, что ее супруг совершит спонтанную покупку.

Тем не менее Плющенко сообщил, что не собирается останавливаться на седьмой собаке. В планах у фигуриста завести представителя породы бордоский дог.

Ранее Плющенко оценил достоинства фигуры своей супруги продюсера Яны Рудковской, заявив, что она «выглядит бомбически». Так спортсмен поддержал жену, которая переживает из-за возраста и задумывается о пластической операции. Плющенко рассказал, что старается не ограничивать супругу в действиях и добавил, что примет любое ее решение. Фигурист назвал себя подкаблучником и признался, что почти всегда уступает ей в споре.