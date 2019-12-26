Боевики ИГ* атаковали нефтегазовый завод в Хомсе — видео ФАН

Дамаск, 26 декабря. Специальная бригада ремонтников начала работу по техническому обслуживанию газоперерабатывающего завода в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Гасан Тарраф, директор генеральной газовой компании в комментарии ФАН подтвердил, что процесс ремонта будет завершен в течение двух дней максимум, затем завод начнет полноценное производство.

Напомним, что накануне этот завод атаковали незаконные вооруженные группировки. Нападению также подверглась станция «Ар-Райян». В результате теракта было серьезно повреждено производственное оборудование. По неподтвержденным данным, атаки осуществлялись с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Команда пожарных прибыла на место происшествия в первые же минуты, добавил Ганем. Огонь был быстро локализован. Известно, что ответственность за нападение на завод взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1.

Нефтеперерабатывающий завод, на который была осуществлена атака, расположен на юге центрального региона в Аль-Фарклюсе, примерно в пятидесяти километрах от города Хомс, и считается одной из самых важных газовых установок в Сирии.

Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона Сирийской Арабской Республики уничтожила очередной дрон террористов ИГИЛ1 в районе провинции Хама. Беспилотник был сбит в небе над фермами Эль-Хамра, западнее города Сальмия. Вооруженные группировки пытались атаковать важные инфраструктурные объекты региона. До этого боевики неоднократно атаковали с помощью БПЛА нефте- и газоперерабатывающие заводы в республике.

Таким образом, джихадисты пытаются вернуть некогда захваченную ими территорию, однако сирийским военным и российским союзникам, как правило, удается

1 Организация запрещена на территории РФ.