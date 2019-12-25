В Крыму посоветовали Киеву не тратить силы на критику Керченского моста

Симферополь, 25 декабря. Властям Украины лучше не тратить силы на критику моста через Керченский пролив, а вместо этого привести в порядок собственную инфраструктуру. Об этом заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

«Это все навязчивая идея, от которой киевские власти никак не могут отказаться. Эти люди сами себя доводят до исступления выдуманными мифами. Прежде чем критиковать чужие мосты и тех, кто по ним ездит, пусть займутся своим делом…», — посоветовал он.

По словам Иоффе, властям Украины нужно перестать критиковать российскую магистраль и «заняться своими инфраструктурными проектами, находящимися в плачевном состоянии».

Ранее украинская прокуратура заявила, что открыла уголовное дело после прибытия в Симферополь поезда из Петербурга. Железнодорожный состав пришел на полуостров через новую переправу, и в ведомстве в этом увидели факт «незаконного пересечения пассажирским поездом государственной границы Украины через Керченский мост».

Накануне глава общественной палаты Крыма говорил о том, что полуостров соединили мостом с материковой частью России исторически обоснованно, и отмечал, что планы построить переправу существовали несколько веков, напоминает телеканал «360». Иоффе выразил мнение, что вскоре Керченский мост будет признан европейскими странами как необходимый транспортный феномен.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.