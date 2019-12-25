Супруга Шумахера обратилась к болельщикам перед годовщиной аварии

Берлин, 25 декабря. Супруга семикратного чемпиона мира по автогонкам «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринна обратилась к болельщикам в преддверии шестилетней годовщины аварии, в которой ее муж получил тяжелую травму головы.

Фан-клуб гонщика в Германии сообщил, что планирует запустить в Сети страницу под названием KeepFightingMichael и использовать хэштег #KeepFighting, чтобы напоминать всем, что «икона автоспорта жив».

«Большие вещи начинаются с маленьких шагов. Вместе мы сильнее. Именно так объединенные силы движения KeepFighting помогают вдохновлять других людей», – подчеркнула супруга Шумахера.

Глава фан-клуба автогонщика Райнер Ферлинг не теряет надежды, что однажды чемпиона можно будет увидеть на публике.

«Мы как фан-клуб будем оказывать всевозможную поддержку, на какую только способны», – подчеркнул он.

Как напоминает «Газета.ru», в 2013 году Шумахер получил серьезную травму головы во время катания на горных лыжах и впал в кому. Долгое время он был прикован к постели. Родственники решили не разглашать подробности восстановления знаменитого гонщика, поэтому официальной информации о его состоянии пока нет.

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в сентябре этого года прошел курс лечения в госпитале имени Жоржа Помпиду, после чего покинул Париж. Французский врач Ален Кардонне рассказал, что нынешний врач Шумахера профессор Филипп Менаше и Французский институт медицинских исследований несколько лет разрабатывают методы восстановления сердца. Других подробностей о состоянии гонщика пока нет.

Как отмечает НСН, сын Шумахера Мик пошел по стопам отца. В 2019 году он стал пилотом «Формулы-2».