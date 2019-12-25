Либеральные СМИ регулярно берут деньги на антироссийскую деятельность

Российские либеральные СМИ регулярно берут деньги из сомнительных источников за публикацию откровенно ложных или освещающих в негативном свете ситуацию в России материалов. Эта порочная практика существует уже не первое десятилетие, что говорит не о простой «продажности» отдельных журналистов или медиа, а о целенаправленно ведущейся информационной атаке против жителей России.

Федеральное агентство новостей проследило историю теневого финансирования оппозиционных СМИ, действующих в российском информационном пространстве.

«Дождь»

Одним из лидирующих оппозиционных СМИ России является основанный банкиром Александром Винокуровым телеканал «Дождь». Однако содержать убыточный телеканал оказалось очень дорого, и поэтому руководство «Дождя» всего через пару лет после начала вещания обратилось за внешним финансированием к хорошо известным спонсорам в лице американского правительственного агентства под вывеской «Совет управляющих по вопросам вещания США» (Broadcasting Board of Governors, BBG). Об этом наглядно свидетельствует отчет Генерального инспектора Госдепа США, где говорится о скрытой поддержке либерального телеканала. Среди других источников средств для существования «Дождя» — реклама, платная подписка и транши Еврокомиссии.

Тем не менее, когда требуется, «Дождь» делает доступ к своим эфирам бесплатным. Подобную щедрость убыточный канал проявил во время массовых беспорядков оппозиции в Москве летом 2019 года, а сам «протест» заместитель главного редактора канала Максим Гликин и генеральный директор телеканала Наталья Синдеева сделали фактически главной повесткой.

При этом критика скандального блогера Алексея Навального и его сотрудников из «ФБК», признанного Минюстом России иноагентом 9 октября 2019 года, на телеканале фактически запрещена.

Отметим, что «Дождь» был указан в запросе BBG к Конгрессу США о финансировании на 2017 год.

Помимо «Дождя», среди «информационных партнеров» Госдепа США указаны и другие российские СМИ — РБК и «Эхо Москвы». В 2018 году BBG сменила название на USAGM (Агентство США по глобальным медиа), при этом суть его деятельности от этого совершенно не изменилась.

«Медуза»

Но не только финансированием из США живут либеральные СМИ. Часто журналисты вынуждены писать заказные материалы по прямому указанию главного редактора.

Как удалось выяснить журналистам телеканала RT, у русскоязычного издания «Медуза» с офисом в Риге есть «коммерческие обязательства» перед некоторыми российскими бизнес-структурами и региональными руководителями. Редакторы отделов должны согласовывать темы с главным редактором Иваном Колпаковым или лично с генеральным директором проекта Галиной Тимченко.

Но откровенная работа в коммерческих интересах частных лиц никак не исключает щедрые финансовые вливания в «Медузу» в виде грантов от западных фондов, таких как OAK Foundation или агентства SIDA.

The New Times

Такая же схема финансирования российских либеральных СМИ применяется и в случае с изданием The New Times, которое получает щедрые гранты от Фонда поддержки свободы прессы. Сам этот фонд по решению Министерства юстиции РФ от 30 декабря 2014 года включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

К аналогичным «теневым спонсорам» российских либеральных медиа относятся такие организации, как «Институт Кеннана», «Международный Центр Вудро Вильсона» и другие многочисленные структуры, связанные с Госдепом США или миллиардером Джорджем Соросом.

«Настоящее время»

Еще одна «любимая «игрушка» агентства USAGM — телеканал и медиасеть «Настоящее время», выросшие из короткой одноименной программы «Радио Свободы» и «Голоса Америки». Проект был основан осенью 2014 года как инструмент влияния на всю русскоязычную аудиторию СНГ, признан Минюстом РФ иноагентом в 2017 году.

Как призвался в интервью RT сотрудник «Настоящего времени», через десять лет «службы» журналисты канала имеют право на получение американского паспорта по упрощенной системе, потому что фактически являются сотрудниками Государственного департамента США.

The Bell

Госдеп не жалеет денег и на другие свои проекты. Одним из них является The Bell, отметившийся работой на западные спецслужбы и публикацией вредоносных антироссийских материалов. Так, журналисты The Bell распространили заведомо ложную информацию, угрожающую корпоративной безопасности «Яндекса», тем самым косвенно нанесли российскому IT-гиганту ущерб в миллиард долларов.

В другом случае глава The Bell Елизавета Осетинская отстаивала интересы британской компании British Petroleum, упрекнув руководство «Роснефти» в ограничении покупателей пакета акций. Данный пример также выходит за пределы здоровой журналистики и похож на заказную работу в пользу иностранных корпораций в ущерб национальным интересам России.

«Новая газета»

Публикация заказного разоблачения в «Новой газете» стоит от миллиона рублей, о чем ФАН рассказал Игорь Мангушев, долгое время сотрудничавший с изданием. Обратившийся в ФАН бывший сотрудник «Новой газеты» сообщил, что информационные поводы «сливаются» изданию беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Со слов собеседника ФАН, одно «расследование» стоит 2 млн рублей, хотя для «своих» скидка может доходить до миллиона рублей. Отмечается, что за подобными услугами обращаются криминальные авторитеты, чиновники, сотрудники компаний.

Но опубликовать платный компромат в «Новой» можно и без прямых контактов с Дмитрием Муратовым, рассказал собеседник ФАН. Это можно сделать через коммерческого директора Алексея Полухина.

Неудивительно, что либеральное издание постоянно оказывается измазанным в собственном вранье. «Новая газета» неоднократно отвечала в суде за клевету и дезинформацию. Издание несколько раз проигрывало суды, после которых выплачивало компенсации и опровергало свои фейки.

Так, в начале 2019 года Октябрьский районный суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча к «Новой газете», «Дождю», а также к другим изданиям и журналистам из-за публикаций о его якобы причастности к делу криминального авторитета Шакро Молодого.

Весной 2019 года Басманный районный суд Москвы взыскал 40 тысяч рублей с «Новой газеты» и ее журналиста в качестве компенсации морального вреда экс-главе «Российских железных дорог» Владимиру Якунину. Суд также потребовал удалить недостоверную часть публикации «Новой» об арестованном полковнике МВД Дмитрии Захарченко и опубликовать опровержение фейковой информации.

Тогда же Басманный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску к «Новой газете» бизнесмена Андрея Якунина о защите чести и деловой репутации.

Более того, в ходе собственного расследования ФАН выяснил, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков связан с террористической группировкой «Исламское государство»1, запрещенной в РФ.

Федеральное агентство новостей борется с ложью либеральных СМИ, щедро оплачиваемой в том числе и из-за рубежа. За деньги спонсоров — в основном американских — они транслируют в отечественное медиапространство искаженное видение российской действительности. В июне 2019 года был запущен проект «ФАН разъясняет», где аргументированно, на основе фактов, разоблачается ложь и дезинформация, распространяемые продажной оппозицией.

В конце декабря ФАН представил новое издание Классификатора СМИ — улучшенное и дополненное. Это подробная сетевая энциклопедия, в которой собраны данные обо всех наиболее значимых русскоязычных медиа различной идеологической направленности.

1 Организация запрещена на территории РФ.