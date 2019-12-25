Мусорный полигон «Непейно» закрыли в Московской области

Москва, 25 декабря. Мусорную свалку «Непейно» в Дмитровском городском округе Московской области закрыли в среду. Ожидается, что полигон рекультивируют, а на его территории оборудуют системы пассивной и активной дегазации.

«Рекультивация начинается фактически сразу, потому что пересыпка землей и песком сразу же начинается. По работам касательно дезактивации и дегазации уже тоже разрабатывается проект. То есть фактически рекультивация уже началась», — заявил руководитель Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

По его подсчетам, для монтажа всех необходимых систем уйдет примерно два-три года, передает телеканал «360».

Как отметил глава округа, основная задача на данный момент — обезвредить свалку и привести территорию в нормальное состояние.

Напомним, о необходимости подобных работ ранее заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По словам руководителя, мусорные полигоны будут закрывать и рекультивировать.

Как ранее сообщала интернет-газета «Подмосковье сегодня», примерно пять миллиардов рублей направят на ликвидацию мусорных полигонов в Подмосковье в 2020 году.

Как отмечал председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов, суммарно в будущем году на сферу экологии выделят 18 миллиардов рублей, пять из которых направят на мероприятия по ликвидации полигонов и свалок. Кроме того, сообщало РИАМО, в области в настоящее время установлено более 91 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов.