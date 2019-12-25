Диетолог рассказала, как пережить новогоднее застолье



Москва, 25 декабря. В новогодние праздники столы россиян ломятся от еды на любой вкус. Как питаться в эти дни без вреда для здоровья, рассказала врач-диетолог Екатерина Бурляева интернет-газете «Ридус».

По словам специалиста, следует избегать чрезмерного употребления жирной пищи. Также она сформулировала первое правило праздничного стола — это умеренность во всем: и в еде, и в напитках.

«Продумывая заранее праздничный стол, позаботьтесь о том, чтобы основу составляли низкокалорийные продукты и несладкие напитки — овощи, несладкие компоты или морсы, вода с лимонным соком. А высококалорийные блюда лучше готовить и подавать на стол порционно, чтобы не было соблазна переесть», — сказала врач-диетолог.

Во избежание алкогольной интоксикации следует контролировать употребление горячительных напитков. Нивелировать эффект от небольшого количества алкоголя и замедлить его усвоение помогают пищевые волокна и клетчатка: гречка, пшено, перловка, булгур, хлеб из муки грубого помола. Но любая диета будет бессильна при избыточном потреблении спиртных напитков. В случае тяжелого алкогольного опьянения необходима скорая медицинская помощь

После новогодних застолий Бурляева рекомендует вернуться к привычному рациону питания, а также устраивать разгрузочные дни. Однако они принесут пользу только в том случае, если будут доведены до конца, и организм не будет подвергаться большой физической нагрузке.

