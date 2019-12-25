Плененный террористами ПНС Ливии летчик под пытками рассказал о ЧВК «Вагнер»

Сбитый летчик Ливийской национальной армии (ЛНА) под давлением пыток террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии рассказал о нахождении ЧВК «Вагнер» в стране.

Террористы ПНС Ливии продолжают пытать своих заключенных в тюрьмах, подконтрольных бандформированиям. На этот раз силовое воздействие было оказано на Амера Джагима Урфи — сбитого 7 декабря над Триполи на МИГ-23 летчика ливийской армии.

Под жестокими пытками пленник рассказал, что на территории страны находится ЧВК «Вагнер». По его словам, которые выбивали из него силой, воины сражаются вместе с командованием оперативной группы «Тархуна». В частности, они проводят боевые действия в составе артиллерийских, минометных батарей и снайперских групп.

Также под пытками пожилой военнослужащий рассказал о двух системах ПВО и одной РЭБ, которыми управляют российские экипажи в городе Тархуна. Вместе с тем он поведал и о французских специалистах, занимающихся прослушкой, наблюдением и обеспечением логистической поддержки.

Ранее Федеральное агентство новостей уже сообщало, что боевики продолжают пытать плененного летчика. Его захватили подконтрольные «МВД» ПНС Ливии боевики. С первых дней они начали издеваться над ним. Они устроили фотосессию в отделе местной «полиции», где глумились над пожилым летчиком.

GNA militias capture LNA pilot who ejected his fighter jet moments before it crashed over Al-Zawiya, West Libya. #Libya pic.twitter.com/vRy70esGif — LibyaReview (@LibyaReview) December 7, 2019

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Бандиты пошли дальше и стали еще более изощренными в своих пытках. На это отреагировало правительство в Тобруке, которое резко осудило поступок террористов. Кроме того, единственное легитимное правительство Ливии призвало ООН и старейшин аз-Завии оказать содействие в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными, участником которой является Ливия, по делу жестокого обращения с Амером Джагимом.

Напомним, что самолет МиГ-23 с бортовым номером 26144 сбили в районе аз-Завии. Он совершал разведывательный полет и был сбит силами ПНС Ливии. Известно, что его сбили турецким ПВО Hisar — оружие террористическому Правительству национального согласия поставляет Турция.