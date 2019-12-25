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Россия и Сирия договорились об обмене таможенной информацией

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Россия и Сирия договорились об обмене таможенной информацией

Москва, 25 декабря. Российская и сирийская таможенные службы договорились об обмене информацией. Соответствующее соглашение было заключено в ходе заседания межправительственной комиссии, которое состоялось в среду в Москве.

Сотрудничество двух стран будет осуществляться в рамках тарифных преференций Евразийского экономического союза. С российской стороны документ подписал замглавы ФТС Владимир Ивин, с сирийской — министр иностранных дел САР Валид Муаллем.

Отметим, что Россия и Сирия на сегодняшний день сотрудничают по целому ряду направлений. Москва не только принимает усилия по урегулированию вооруженного конфликта в стране, но и помогает Дамаску восстанавливать разрушенную войной инфраструктуру, а также оказывает гуманитарную поддержку.

Сирийские власти со своей стороны обещают давать приоритет российским компаниям, работающим на территории САР. Соответствующее распоряжение на днях дал президент Сирии Башар Асад.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии — это Россия и Иран.

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