Производство улиток включат в список сельхоздеятельности благодаря фермеру из Коломны



Москва, 25 декабря. Фермер Сергей Балаев предложил внести выращивание виноградной улитки в перечень сельскохозяйственной деятельности. С таким обращением он выступил в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с общественностью по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий. Глава государства поддержал эту инициативу.

Балаев занимается разведением виноградной улитки уже более пяти лет. Московский климат прекрасно для этого подходит, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Мало кто знает, но в мясе моллюска в разы больше белка, чем в курице, а также отсутствуют жир и холестерин. По употреблению в мире мясо улитки на втором месте после говядины и свинины. Однако в нашей стране это производство не так развито.

В планах фермера издать книгу «101 рецепт блюд из улиток», куда войдут рецепты из разных национальных кухонь. Самое известное блюдо из мяса улитки — эскарго. Это изысканное французское лакомство подают с белым сухим вином.