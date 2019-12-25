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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

Усинск, 25 декабря. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в экстренных службах.

На борту воздушного судна в момент инцидента находились 23 человека. Никто их них не пострадал при посадке.

Как стало известно ФАН, вертолет летел из Усинска.

«Прилетел другой вертолет и забрал всех обратно в Усинск», — уточнили в экстренных службах.

По данным источника, воздушное судно уже село в Республике Коми, благополучно доставив пассажиров.

Ранее в среду другой вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, в результате пострадали три человека. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Красавиа». Вертолет совершал нерегулярный рейс, перевозил сотрудников «Роснефти». Во время происшествия на борту воздушного судна находился 21 человек.

Источник: Федеральное агентство новостей
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