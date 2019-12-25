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В Подмосковье научились получать электричество из лягушек

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В Подмосковье научились получать электричество из лягушек

Москва, 25 декабря. В лаборатории Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина (ИБФМ РАН) в Пущино разрабатываются уникальные электрические генераторы. Подобная разработка может стать заменой обычных батареек, которые являются небезопасными для окружающей среды.

Идея разработки так называемых живых батарей весьма популярна у ученых всего мира. Биотопливным элементом в подобных устройствах служит глюкоза организма. Этот вид батареи может служить достаточно долго.

Такой источник поможет в решении многих вопросов. Например, особенно актуален он будет для питания инсулиновых помп и кардиостимуляторов, которые требуют постоянного расхода энергии. К примеру, для замены батареек в кардиостимуляторе требуется повторная операция и имплантация устройства, – поясняет в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заведующий лабораторией биосенсоров ИБФМ РАН, профессор, доктор химических наук Анатолий Решетилов.

Испытания биосенсоров ученые проводят на лягушках.

Два небольших электрода, изготовленные из терморасширенного графита, встроили в брюшко обычной травяной лягушки. В их крови много глюкозы, но биотопливный элемент отбирает малую часть и генерирует на основе ее окисления электричество.
 

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