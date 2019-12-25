МИД РФ назвал варианты ответа на санкции США против «Северного потока — 2»

Москва, 25 декабря. Россия может расширить список граждан США, которым запрещен въезд в РФ, в ответ на санкции Вашингтона против строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию», — рассказал дипломат.

Рябков отметил, что подобные списки американцев обычно становятся достоянием общественности, у России при этом такой практики нет. По словам замглавы МИД РФ, наша страна может ввести ограничения против тех лиц, которые продвигали санкции по «Северному потоку — 2», передает RT.

Представитель дипломатического ведомства отметил, что ответные меры России не затронут бизнес и инвесторов из США.

«Я не ожидаю какого-либо давления или ограничительного воздействия на них, потому что это противоречило бы политике руководства нашей страны на привлечение в Россию иностранных инвестиций», — рассказал замглавы МИД РФ.

Кроме того, Рябков подчеркнул, что спешить с ответными санкциями Россия не намерена.

Напомним, ранее Сенат Конгресса США утвердил закон об оборонном бюджете на 2020 год, предусматривающий санкции против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», пишет «Газета.ру». В связи с этим швейцарская компания Allseas, которая укладывала трубы для газопровода «Северный поток — 2», приостановила работу и отвела суда из Балтийского моря, передает НСН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти ограничения неприемлемыми.