Сирия, 25 декабря. Террористы ИГ1 напали на электростанцию в Дейр-эз-Зоре. В Идлибе ликвидированы полевые командиры группировки «Ахрар аш-Шам», в результате авианалета ВВС Сирии.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: ликвидировали на юге Идлиба колонну боевиков «Ахрар аш-Шам», включая двух полевых командиров.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвигаются к поселению Тель-Манас на юг Идлиба.

Армия Турции и союзные силы: разминировали на севере Алеппо несколько заминированных мотоциклов.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в нападении на западе Дейр-эз-Зора на газовую электростанцию.

Курдские вооруженные формирования: обвиняются в организации теракта в Джераблусе на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

На подконтрольных протурецким фракциям территориях на востоке провинции Алеппо продолжают совершать нападения боевики «Демократических сил Сирии» (SDF). Днем на рынке в центре города Джераблус прогремело одновременно сразу два взрыва. По предварительным данным новостного агентства Step News, пострадало несколько человек, подрыв был осуществлен с помощью двух самодельных взрывных устройств, установленных на мотоциклах. Место происшествия оцеплено прибывшими на рынок бойцами протурецких фракций. Министерство обороны Турции возложило ответственность за взрывы на боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF).

В соседнем городе Аль-Баб протурецкие ополченцы обнаружили и демонтировали бомбу с мотоцикла, брошенного у дороги, о чем также сообщил источник.

Провинция Дейр-эз-Зор

Во время атаки террористов «Исламского государства» в пустыне Бадия на западе провинции Дейр-эз-Зор был убиты и ранены 7 военнослужащих 17-й дивизии, как передает источник в сети Twitter (@QalaatAlMudiq). Как сообщает источник, сирийские военнослужащие открыли огонь по автомобилям террористов, но они успели скрыться обратно в пустыне.

Неизвестными был убит работник на небольшом участке с газовыми электростанциями в районе поселка Аль-Секка. Убиты охранял станцию участок ночью. На его теле были обнаружены следы огнестрельных ранений. Наиболее вероятно, что нападение совершили также боевик «Исламского государства» который участили свои атаки на объекты нефтегазового комплекса в соседней провинции Хомс.

Провинция Идлиб

Днем правительственная армия САР и поддерживающие ее отряды союзных ополчений взяли под свой контроль больше десяти деревень на юге Идлиба. Несколько деревень боевики «Тахрир аш-Шам» покинули без боя. Как сообщает агентство Step News, в район города Хиш, где САА отбила у радикалов мост, был направлен конвой подкрепления и бронетехники. Удары по линиям обороны джихадистов вынудили их отступить в сторону шоссе М-5, которое связывает провинции Алеппо и Дамаск, и к деревне Табир. Силы правительственной армии также встали в трех километрах от наблюдательного пункта турецкой армии в Маар-Хатате и ждут прибытия в район подкрепления от 25-ой дивизии специального назначения (бывший спецназ «Силы Тигра») для последующего штурма.

ВВС Сирии продолжают наносить удары по радикалам в районах поселка Тель-Манас и на участке шоссе, связывающего поселки Бабила и Хан-ас-Субуль, где проходят пути снабжения джихадистов, о чем сообщает новостной агентство Masar Press Net. Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, в районе Маарет-ан-Нумана в результате точечного удара по колонне радикалов «Ахрар аш-Шам», был ликвидирован ряд боевиков и тяжело ранен полевой командир группировки Джабер Али Паша. Ему удалось выжить, чего не удалось командиру Абделю Монейм Када (известный как Абу Икбаль) и нескольким его подручным.

Провинция Хасака

Протурецкие отряды нанесли прямой удар артиллерийскими снарядами по укрытиям боевиков «Демократических сил Сирии» у поселка Тель-Хамер, как передает новостной портал Alk Habour 21.

Двое детей получили серьезные ранения в результате взрыва мины в районе деревни Саба-Скур, к югу от Хасаки. Предположительно, мина был установлена боевиками ИГИЛ в период оккупации ими территорий провинции. Несмотря на то, что в 2018 году «Демократические силы» с поддержкой международной коалиции заняли данные территории, до сих пор курдские радикалы не провели разминирование в окрестностях должным образом, поэтому жертвы среди мирного населения, которые подрываются на минах исламистов – явление для региона будничное.

1 Организация запрещена на территории РФ.