Пережившая развод Лолита призналась, что у нее снова был секс

Москва, 25 декабря. Известная певица Лолита Милявская, которая развелась с пятым мужем, призналась, что не так давно вступала в интимную связь. Откровениями о личной жизни исполнительница поделилась в YouTube-шоу юмориста Максима Галкина «Музыкалити».

В новом выпуске, гостем которого помимо Лолиты стал российский рэп-исполнитель THRILL PILL, пародист прямо спросил у певицы, когда у нее в последний раз был секс.

«Пять дней назад», — ответила смутившаяся Лолита.

Звезда раскрыла Галкину и его подписчикам и другие интимные подробности. Например, певица призналась, что впервые поцеловалась в 14 лет. Тогда Лолита думала, что может забеременеть от поцелуя, передает Пятый канал.

«Я две недели стояла и смотрела в зеркало, растет ли живот», — вспоминает исполнительница.

Кроме того, артистка рассказала, что лишилась девственности в 18 лет. При этом Лолита подчеркнула, что потом сразу вышла замуж за своего первого мужчину, «потому что тогда нельзя было иначе», пишут «Дни.ру».

Напомним, минувшим летом певица объявила о расставании с тренером Дмитрием Ивановым. Причиной размолвки пары стала любовная переписка бывшего супруга артистки с другими женщинами. Сам же Иванов ранее говорил, что из-за ритма жизни в мегаполисе они с Лолитой редко виделись и постепенно начали отдаляться друг от друга.

Поклонники звезды отметили, что после развода Лолита сильно преобразилась. Певица призналась, что похудела на 14 килограммов.