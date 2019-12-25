Союз Греции и Египта против Турции и ПНС Ливии поставил вопрос о бесполезности НАТО

Греческие СМИ рассказали о планах Греции и Египта совместно защищать Ливию от турецкого вторжения. По словам доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова и члена экспертного совета «Офицеры России» Александра Перенджиева, греко-египетский союз против Турции и ПНС Ливии свидетельствует о потере доверия к НАТО в этом регионе.

О совместном военно-морском «щите» Греции и Египта сообщило издание Pentapostagma.gr, ссылаясь на собственные дипломатические источники. Утверждается, что Афины и Каир формируют общий военно-морской флот, «чтобы защитить официальные территориальные воды Ливии, перехватывать все подозрительные суда, перевозящие как оружие и террористов, так и войска турецкой армии в Ливию». Более того, совместный греко-египетский штаб уже разработал операцию «Медуза», чтобы помешать планам Анкары в Ливии.

Ранее, напомним, сообщалось, что Турция перебрасывает в Ливию из Сирии боевиков, которые выступают на стороне так называемого Правительства национального согласия Ливии. Кроме того, турецкий парламент планирует одобрить отправку в Ливию собственных вооруженных сил для помощи ПНС.

«Безусловно, планы греков и египтян направлены против того, чтобы Турция установила свое влияние в Магрибе. То есть речь идет не только о планах Анкары в Ливии, но и о ее стремлении влиять на всю Северную Африку. Вот этому хочет помешать Каир, который сейчас господствует в Магрибе. И для этого он объединился с Афинами, которым небезразлично, какие корабли и с какими грузами ходят по Средиземному морю из Турции в Ливию мимо греческих островов», — объяснил Александр Перенджиев в комментарии Федеральному агентству новостей.

Собеседник ФАН заметил, что «все идет к изменению конфигурации системы международной безопасности и международных отношений».

«Будут меняться союзы: вчерашние и сегодняшние партнеры могут стать врагами, а те, кто раньше враждовал — союзниками, чтобы совместно отражать новые угрозы и вызовы. И я считаю, что планы Греции и Египта по защите Ливии от турецкого вторжения подтверждают это. Действовать против нависающих угроз лучше единым фронтом», — отметил военный эксперт.

По словам Перенджиева, Греция и Египет полагают, что Турция угрожает безопасности в Средиземноморье как минимум, а как максимум — национальным интересам этих стран.

«Груженные оружием и боевиками турецкие суда представляют угрозу прибрежным зонам, мимо которых они идут. И не в том плане, что они могут открыть огонь по территориям Греции и Египта — хотя, уверен, и такой вариант рассматривается, а в том плане, что эти бандформирования могут тайно высадиться по пути в Ливию, на каких-нибудь островах, откуда их будет легко перекинуть куда угодно. Греки и египтяне, получающие большой доход от туризма, очень переживают за безопасность на море. Они ориентируются на печальный опыт Туниса, ставшего жертвой переброски боевиков из Ливии и Алжира. И инциденты, которые могут сказаться на их бюджетах, Афинам и Каиру ни к чему. А тут не только опасность терактов, но и вероятность вербовки в террористы, и кражи людей на органы, и прочие ужасы. Действия Турции и ПНС Ливии могут все это спровоцировать», — объяснил военный эксперт.

Перенджиев добавил, что несмотря на то, что и Турция, и Греция входят в НАТО, Североатлантический союз никак не способствует улаживанию конфликта между этими странами.

«Логично возникает вопрос об эффективности НАТО. По сути, членство в этом военно-политическом блоке не дает той же Греции гарантий безопасности. К чему тогда оно? И чтобы защитить свои национальные интересы, Греция сотрудничает с Египтом, который не состоит в НАТО, который активно выстраивает военно-техническое сотрудничество с Россией. Вспомните недавние российско-египетские военные учения в сфере противовоздушной обороны, к примеру. То есть тут завязывается новый клубочек. Раньше мы говорили про Ближний Восток, Сирию, Ирак, Ливан, Палестину... Сейчас все перекидывается сюда, в Средиземноморье, потому что Ливия оказывается в центре внимания мирового сообщества. Скоро Сирия вообще уйдет на второй план, а на первом месте окажется Ливия и все, что с ней связано», — заключил Александр Перенджиев.

Напомним, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался вооруженный конфликт. На сегодняшний день большую часть страны контролируют легитимные власти, избранные населением. Однако в столице Ливии Триполи базируется сформированное террористами Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, которое ради собственных интересов поддерживает не только Турция, но и США, и Европейский союз.

Полномочия ПНС Ливии истекли еще в 2017 году, поскольку, согласно Схиратским соглашениям, заключенным 17 декабря 2015 года, срок полномочий составляет один год и может быть продлен только на год. И то — в случае непринятия Конституции.