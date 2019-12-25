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Посла США отозвали из Замбии из-за гей-пары

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Посла США отозвали из Замбии из-за гей-пары

Лусака, 25 декабря. США отозвали своего посла в Замбии Даниэля Фута после того, как он подверг критике правительство африканской страны за отправку гей-пары в тюрьму на 15 лет. Об этом сообщили американские СМИ.

По данным журналистов, дипломат заступился за пару и посчитал «ужасающим» вынесенный ей приговор, чем возмутил властей Замбии и местное население. Однако некоторые эксперты считают, что причина конфликта кроется в неоднократных заявлениях посла в адрес чиновников.

В частности Фут утверждал, что чиновники африканской страны присвоили бюджетные средства в размере нескольких миллионов долларов. По словам посла, правительство Замбии хочет, чтобы иностранные дипломаты были «послушными, с открытыми кошельками и закрытыми ртами».

Президент африканского государства Эдгар Лунгу потребовал отъезда Фута из страны, даже если из-за этого Замбия потеряет ежегодные 500 миллионов долларов помощи от США.

«Мы не хотим, чтобы среди нас были такие люди. Мы хотим, чтобы он убрался», – объявил глава государства.

Фут получил пост американского посла в Замбии в ноябре 2017 года. Его назначил на эту должность президент США Дональд Трамп.

Ранее сразу три женщины обвинили американского посла при Европейском союзе Гордона Сондланда в сексуальных домогательствах. Они заявили, что отказали дипломату, после чего он «препятствовал их профессиональному росту». Инциденты произошли до назначения Сондланда на должность посла США. Сам дипломат отрицает все обвинения.

Источник: The New York Times
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