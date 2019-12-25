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В Госдуме рассказали о нюансах «новогоднего капитала»

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В Госдуме рассказали о нюансах «новогоднего капитала»

Москва, 25 декабря. Реализация инициативы о выплате «новогоднего капитала» российским пенсионерам потребует внесения поправок в действующее законодательство. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести «новогодний капитал» для одиноких российских пенсионеров.

По словам Нилова, для реализации данной инициативы необходимо внести изменения в действующее законодательство. Кроме того, введение «новогоднего капитала» потребует проведения глубокого финансово-экономического анализа.

«У абсолютного большинства пенсии маленькие, но есть и те пенсионеры, у кого пенсии приличные. Есть те пенсионеры, которые, будучи пенсионерами, продолжают работать», — пояснил депутат.

Нилов напомнил, что есть большое количество государственных служащих, которые продолжают трудовую деятельность, получая высокие зарплаты и пенсии. Депутат отметил, что выплата «новогоднего капитала» такой категории граждан является некорректной, передает телеканал «360».

«Вывод такой: тема интересна тем, чтобы ее обсуждать в свете необходимых дополнительных мер поддержки для абсолютного большинства наших пенсионеров, которые получают низкие пенсии», — подчеркнул он.

 

Источник: «360»
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