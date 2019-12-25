Путин назвал увеличение доходов населения задачей номер один

Москва, 25 декабря. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продолжить работу по повышению реальных доходов населения, назвав это задачей номер один.

«В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат​​​. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена. Это задача номер один», — подчеркнул он.

Особое внимание президент попросил уделить малоимущим гражданам. Напомним, что о росте реальных зарплат россиян Путин заявлял еще в конце июня (по данным за 2018 год, рост реальных зарплат составил 8,5%). В то же время он отметил, что реальные доходы населения снижаются из-за процентов по кредитам и краткосрочного эффекта повышения НДС.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, повышение уровня зарплат жителей России является главной целью всех экономических проектов.

Параллельно проводится работа по поддержке малоимущих слоев населения. Так, например, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержали предложение отменить НДФЛ для семей с низким уровнем достатка. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что отмена налога на доход физических лиц для малоимущих граждан в настоящее время обсуждается правительством. Президент России Владимир Путин также обещал подумать над этим вопросом. Он обратил внимание на то, что минимальный уровень зарплаты не может быть ниже прожиточного минимума, поэтому вычитать из этой суммы НДФЛ нельзя.