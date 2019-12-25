Умерла автор саундтрека к сериалу «Друзья» Элли Уиллис

Лос-Анджелес, 25 декабря. Элли Уиллис, написавшая песню для известного комедийного телесериала «Друзья», умерла в США на 73-м году жизни. Об этом сообщила ее знакомая и партнер Пруденс Фентон.

Имя Уиллис за особый вклад в музыкальную культуру в 2018 году было увековечено в Зале Славы авторов песен.

Она создала саундтрек для популярного американского сериала, за который была номинирована на премию «Эмми». Хит из «Друзей» стал одним из самых узнаваемых в истории телевидения.

Ее вариант песни длился минуту, однако группа The Rembrandts, в исполнении которой звучит хит, расширила ее до полной версии, пишет РИА Новости.

Композитор стала двукратной обладательницей премии «Грэмми». Одну награду она получила за мюзикл «Цветы лиловые полей», вторую — за музыку к «Полицейскому из Беверли-Хиллз» с Эдди Мерфи, уточняет «Комсомольская правда».

За свою карьеру Уиллис успела поработать с такими музыкантами, как группа Earth, Wind and Fire — она стала соавтором их хита Boogie Wonderland, выпущенного в 1979 году. Также автор сотрудничала с певицей Синди Лопер и известным продюсером Куинси Джонсом.

По некоторым данным, причина смерти Уиллис — остановка сердца.

7 декабря стало известно, что в возрасте 82 лет из жизни ушел популярный американский актер Рон Либман, известный, в частности, по ролям в «Друзьях» и «Клане Сопрано».

«Друзья» — американский комедийный телесериал, рассказывающий о жизни шестерых друзей. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов. Постановка и творческая группа получили множество наград, в том числе шесть премий «Эмми» и премию «Золотой глобус».