Террористы взорвали два мотоцикла в сирийском Джараблусе

Дамаск, 25 декабря. Мощный взрыв произошел на севере Сирии в городе Джараблус. Взорвались два припаркованных мотоцикла.

Террористы заминировали два мотоцикла в оживленном районе города, взрывное устройство привели в действие дистанционно. В результате теракта пострадали 14 мирных жителей, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Министерство обороны Турции возложило ответственность за теракт на Рабочую партию Курдистана (РПК) и Отряды народной самообороны (YPG).

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’ndeki Cerablus ilçe merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı. EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumanda ile patlatan teröristler, aralarında çocukların da olduğu 4’ü ağır olmak üzere 14 sivili yaraladı. pic.twitter.com/W6oTKsk1ds — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 25 декабря 2019 г.

Накануне взрыв произошел вблизи Тель-Тамра на севере Хасаки. Члены Рабочей партии Курдистана (РПК) и Отрядов народной самообороны (YPG) заминировали данные территории прежде чем покинуть их по условиям российско-турецкого меморандума от 22 октября.