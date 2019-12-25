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Террористы взорвали два мотоцикла в сирийском Джараблусе

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Террористы взорвали два мотоцикла в сирийском Джараблусе

Дамаск, 25 декабря. Мощный взрыв произошел на севере Сирии в городе Джараблус. Взорвались два припаркованных мотоцикла.

Террористы заминировали два мотоцикла в оживленном районе города, взрывное устройство привели в действие дистанционно. В результате теракта пострадали 14 мирных жителей, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Министерство обороны Турции возложило ответственность за теракт на Рабочую партию Курдистана (РПК) и Отряды народной самообороны (YPG).

Накануне взрыв произошел вблизи Тель-Тамра на севере Хасаки. Члены Рабочей партии Курдистана (РПК) и Отрядов народной самообороны (YPG) заминировали данные территории прежде чем покинуть их по условиям российско-турецкого меморандума от 22 октября.

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