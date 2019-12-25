Путин позитивно оценил работу Кабмина и ЦБ по созданию стабильной макроэкономики в РФ

Москва, 25 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин позитивно оценил работу Кабмина по созданию стабильной макроэкономической базы в РФ.

«Из того, что нельзя не отметить в качестве позитива — это создание хорошей макроэкономической базы развития», — заявил российский лидер на встрече с членами правительства.

По словам Путина, это уникальный результат в российской новейшей истории, поскольку кабинет министров совместно с Центробанком РФ вышли «на минимальный уровень инфляции».

Глава российского государства обратил внимание на то, что низкие уровни инфляции неоднократно обсуждались во время профильных совещаний. Кроме того, по словам президента, макроэкономическая база дает возможность развития.