Алибасов раскритиковал недовольных памятником Фриске в ресторане россиян

Москва, 25 декабря. Сестра покойной российской исполнительницы Жанны Фриске Наталья удивилась, увидев ее скульптуру в одном из подмосковных ресторанов. Памятник идентичен установленному на могиле артистки.

Родственница Жанны была на самом деле шокирована увиденным. По мнению женщины, администрация ресторана поступила неуважительно по отношению к памяти исполнительницы, пишут «Дни.ру».

Некоторые участники обсуждения в социальной сети Instagram выразили солидарность, отметив, что такой монумент в «забегаловке» позорит тех, кому пришло в голову такое «дизайнерское решение». Некоторые фолловеры не исключили, что владельцы ресторана украли монумент с Николо-Архангельского кладбища.

Корреспондент Nation News попытался связаться с владельцами ресторана, но последние отказались комментировать произошедшее.

В свою очередь, музыкальный продюсер Бари Алибасов жестко раскритиковал позицию недовольных поклонников певицы, отметив, что владельцы заведения не сделали ничего плохого. Кроме того, по его мнению, такой поступок наоборот говорит о добром отношении к артистке.

«А что, гражданин России не может поставить памятник родителям или друзьям? Другое дело, что никто так не относится к умершим и забывает об их существовании, а тут люди по-доброму относятся к памяти любимой певицы», — заявил основатель коллектива «На-На».

По мнению Алибасова, в этом нет ничего плохого и страшного. Продюсер также посоветовал тем, кому не нравится идея рестораторов, «смазать там, где чешется».

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года, последние три месяца жизни она находилась в коме. У артистки была диагностирована неоперабельная опухоль головного мозга.