Лавров обсудил ситуацию в Ливии с главой МИД Италии

Москва, 25 декабря. Главы МИД России и Италии Сергей Лавров и Луиджи Ди Майо провели телефонные переговоры, главной темой которых стала ситуация в Ливии. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Телефонный разговор между дипломатами состоялся по инициативе итальянской стороны. Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки, особое внимание уделив урегулированию ситуации в Ливии.

«С обеих сторон была подчеркнута необходимость максимальной координации усилий по международному сопровождению процесса мирного ливийского урегулирования при сохранении центральной роли ООН», — говорится в сообщении МИД РФ.

Министры посчитали необходимым установление диалога между ливийскими сторонами.

Напомним, в африканском государстве продолжаются боестолкновения, которые провоцируют террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В результате действий боевиков страдает не только мирное население, но также военнослужащие Ливийской национальной армии (ЛНА). Они с 2014 года ведут в африканской стране контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против джихадистов, захвативших ливийские земли после революции 2011 года.

В апреле текущего года военные ЛНА перешли к новому этапу операции ― освобождению Триполи и северо-запада страны от ПНС Ливии, которое уличили в связях с запрещенными в России международными террористическими организациями ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. Они контролируют не только ливийскую столицу, но и ряд населенных пунктов на западе страны.

Как сообщает RT, ранее Лавров обсудил положение дел в Ливии с египетским коллегой Самехом Шукри.

1 Организация запрещена на территории РФ.