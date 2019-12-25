Главред «Новой газеты» Муратов попросил денег у Ходорковского

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в среду на YouTube-канале издания провел стрим, где подвел итоги уходящего года. В числе прочего Муратов сообщил, что не отказался бы от финансирования экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского, ссылаясь якобы на то, что никогда не получал средств от олигарха.

Вопрос о финансировании либерального издания Ходорковским задал корреспондент Федерального агентства новостей. Муратов заявил, что «Новая газета» не получала денег от находящегося за границей олигарха, однако отметил, что не откажется от предложения, если таковое поступит.

«Мы не получаем денег от Михаила Борисовича Ходорковского. Я его хорошо знаю, в начале лета 2019 года встречался с ним, когда проведывал его отца Бориса Моисеевича. Ходорковский [младший] не платит нам денег. К тому же, если бы мы что-то получали из зарубежья, то все проверяющие органы признали бы нас иноагентами. У нас тут муха не пролетит без Росфинмониторинга. Денег от Ходорковского нам не поступало», — сообщил Муратов.

Корреспондент также спросил у Муратова о расследовании Федерального агентства новостей по поводу работы политтехнолога Игоря Мангушева на «Новую газету» во время выборов в Мосгордуму. В частности, спрашивалось о задании «Новой» по сбору компромата на экс-кандидата Любовь Соболь. Этот вопрос главный редактор «НГ» проигнорировал и тактично сменил тему.

Ранее ФАН проводил собственное расследование по материалу специального корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова. Статья «журналиста» была направлена на дискредитацию Медиагруппы «Патриот», в частности Федерального агентства новостей. Главным предметом «расследования» либерального издания стал политтехнолог Игорь Мангушев и приписываемая ему связь с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, которую политтехнолог опроверг.

ФАН связался с Мангушевым и выяснил, что корреспондент «Новой» исказил информацию, использовав слова политтехнолога для создания очередного заказного материала. В собственном расследовании ФАН журналисты выяснили, что во время летней предвыборной кампании директор «Новой газеты» Алексей Полухин поручил политтехнологу собирать компрометирующий материал на Любовь Соболь.

Кроме того, ФАН выяснил, что информационная атака на Медиагруппу «Патриот» состоялась по заказу олигарха Михаила Ходорковского.