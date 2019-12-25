Москва, 25 декабря. Президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить темпы роста российской экономики, которые остаются недостаточно высокими.

«Очевидно, что тех темпов роста, которых мы достигли, нам недостаточно. Мы сами об этом хорошо знаем, много раз об этом говорили. Нужно сделать все, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество», — отметил он, выступая на встрече с членами правительства.

Напомним, что о недостаточно высоких темпах роста российского ВВП Путин заявлял еще в конце ноября на форуме «Россия зовет!». Он тогда отметил, что российские власти должны выстраивать целую программу развития, чтобы изменить ситуацию.

При этом задача перед страной стоит крайне амбициозная — Россия должна попасть в первую пятерку ведущих экономик мира. Для этого внутренний валовый продукт должен расти на 3% каждый год. Пока что этих показателей добиться не удалось. По словам премьер-министра РФ Дмитрий Медведева, рост ВВП в 2019 году составит 1,3-1,5%. Хотя в целом российская экономика демонстрирует стабильность.

В этом году был зафиксирован самый низкий уровень инфляции (3,6%) за всю историю современной России и рекордно низкий уровень безработицы (4,6%). Путин выразил уверенность, что рост ВВП в 2019 году сохранит положительную динамику. Он добавил, что изменения в структуре российской экономики необходимы для обеспечения ее развития на перспективу. Также необходимо повышать производительность труда, прозрачность деловой среды и убирать лишние административные барьеры, которые мешают развитию экономики.

Ожидается, что к концу 2020 года российские власти подготовят так называемую «регуляторную гильотину», задача которой отменить все регулирующие механизмы, которые уже изжили себя.