Глава Росрыболовства рассказал о судьбе выпущенных из «китовой тюрьмы» белух

Отпущенные в 2019 году из так называемой «китовой тюрьмы» белухи живы, однако их состояние оценить невозможно. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству РФ Илья Шестаков, отвечая на вопрос Федерального агентства новостей.

Шестаков выразил уверенность в том, что в любом случае в естественной среде обитания животные чувствуют себя лучше, чем в неволе.

«Как они себя чувствуют, мы не знаем, наверное хорошо. Но видим — плавают, живы. В принципе, там им лучше, чем в вольере», — констатировал глава Росрыболовства.

При этом, по мнению Шестакова, проблема гораздо шире, нежели судьба выпущенных белух.

«Вопрос вечный и бесконечный, — отметил он. — Надо тогда поднимать вопрос о необходимости содержания зоопарков, цирков, домашних и сельскохозяйственных животных. Возможно, корова хотела бы где-то пастись, а не в стойле стоять. Чтобы ее молоко не цедили аппаратом. Хотела бы, чтобы она в поле стояла, и к ней бы подходили и сцеживали молоко. И так можно дойти до безумия! И рыбу тоже нельзя добывать — рыбе тоже прекраснее плавать, чтобы ее поедали белухи и касатки, нежели мы бы кушали ее на своем столе».

Продолжая тему выпущенных белух, Шестаков обратил внимание на то, что запас касаток, обитающих к территориальных водах России, составляет три тысячи особей.

«Предосторожный подход, который используется в рыболовстве после определения запаса, составляет возможность изъятия 10%. То есть, 10 особей [выпущенных белух] составляет менее 1% — 0,3%», — уточнил он.

Напомним, что последний этап освобождения белух из «китовой тюрьмы» завершился 10 ноября 2019 года, когда в бухте Успения Лазовского района Приморского края были отпущены последние находившиеся на тот момент в неволе животные. Работы по реадаптации и возвращению в дикую природу белух и касаток проводились в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.