Стала известна стоимость многоразовых проездных в петербургском транспорте в 2020 году

Санкт-Петербург, 25 декабря. Глава комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин рассказал об изменении тарифов на проезд с 2020 году.

По его словам, с 2020 года одна поездка в «Петербургском метрополитене» будет стоить 55 рублей. Стоимость проезда в наземном транспорте составит 50 рублей. При этом власти города подготовили широкий перечень многоразовых проездных для жителей Петербурга.

В частности, стоимость разовой поездки в метро по «Подорожнику» вырастет до 38 рублей. При оплате поездки в метро «Единой картой петербуржца» ее стоимость будет составлять 36 рублей.

Проезд в коммерческих маршрутных такси Петербурга будет стоить 50 рублей. При этом компании не имеют право выставить стоимость за поездку более 50 рублей.

Также на десять рублей увеличили предельный тариф на проезд по коммерческим маршрутам. Это значит, что компании вправе самостоятельно определять стоимость, но она будет не больше 50 рублей за поездку.

Стоимость проездных документов многоразового пользования в 2020 году увеличится на 4%. Так, месячный билет для проезда в метро будет стоить 1870 рублей. Стоимость единого проездного билета на все виды общественного транспорта составит 3015 рублей, передает интернет-издание «Невские новости».

Стоимость проездных билетов многоразового пользования с 1 января изменится на 4%: единый месячный проездной в метро обойдется в 1870 рублей, проездной на все виды транспорта — 3015 руб. Месячный именной льготный билет для пенсионеров и ветеранов будет стоить 623 рубля, для школьников — 535 рублей, для студентов — 1075 рублей.