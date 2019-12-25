Экс-президент Академии военных наук РФ Гареев скончался на 97-м году жизни

Москва, 25 декабря. Бывший президент Академии военных наук России, генерал армии Махмут Гареев скончался в среду утром на 97-м году жизни. Об этом сообщает полномочное представительство республики Татарстан.

«Он обладал светлым умом, завидной памятью и великолепным чувством юмора. Махмут Гареев был человеком-легендой. На его глазах и при его непосредственном участии укреплялась мощь сначала советской, а затем российской армии», — говорится в сообщении.

Отметим, что генерал был участником шести войн. Боевое крещение он получил во время битвы за Москву в 1941 году. Уже в 18-летнем возрасте он командовал батальоном.

При этом Гареев прославился не только как военачальник, но и автор. За свою жизнь он написал 20 книг и сотни научных работ, посвященных военному делу. Более 20 лет генерал возглавлял Академию военных наук и каждый день приходил на работу, если только не болел, пишет «Газета.ру».

Именно благодаря усилиям Гареева удалось реабилитировать имя татарского поэта Мусы Джалиля. Генерал связался с немецкими историками и вместе с ними нашел приказ гитлеровского командования об аресте Джалиля и его казни.

Махмут Гареев имеет множество наград, включая орден Ленина, орден Александра Невского, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» второй и третьей степени, а также российский орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.

Супруга бывшего главы Академии военных наук скончалась в 1998 году, однако у него осталось двое детей. Сын Тимур пошел по стопам отца и дослужился до звания генерал-майора, а дочь Галия стала преподавателем английского языка.