Галкин раскрыл правду о своей сексуальной ориентации

Москва, 25 декабря. Шоумен и телеведущий Максим Галкин рассказал, что его всю жизнь подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации и раскрыл правду о ней.

В интервью журналистке Ирине Шихман юморист объяснил, что сплетни на тему его гомосексуальности начались еще в университетские годы.

«Может быть, потому что у меня такая интонация, интеллигентность какая-то такая. Я ничем в своей жизни это не подтверждал. Я понимаю, если бы я ходил с парнем или вообще в принципе этим занимался, то для кого-то это стало бы очевидным», — цитирует Галкина портал «Дни.ру».

По словам артиста, распространению слухов о его интимной жизни с начала карьеры способствует завистливый коллега по цеху, который не может простить более удачливому юмористу успех. Галкин отметил, что этот артист до сих пор распускает про него сплетни, постоянно высказываясь на эту тему публично.

Кроме него, считает ведущий, в свое время развитию этой темы содействовал писатель-сатирик Михаил Задорнов, который впервые заявил о связи Галкина с Сергеем Дроботенко. Он сообщил журналистам, что застал комиков в номере.

Галкин объяснил, что эта ситуация произошла во время поездки в Казахстан, когда малоизвестные артисты в целях экономии поселились вместе.

«Безусловно, был элемент экономии, мы не выбирали жить в одном номере», — уточнил он.

Ведущий сообщил, что Задорнов после скандала, который последовал в прессе за его заявлением, просил прощения. Галкин также заявил, что слухи о якобы существующем интересе к мужчинам его не беспокоят, как и его супругу певицу Аллу Пугачеву.

Ранее Галкин рассказал подписчикам в Instagram, что в следующем году хочет похудеть, передает «Пятый канал». Артист опубликовал архивное фото, на котором ему чуть больше 20 лет, и подписал его «22 года и 22 кг назад».

До этого телеведущий поделился с пользователями успехами дочери в изучении французского языка. Видеоролик, на котором 6-летняя Лиза Галкина читает по-французски, шоумен также опубликовал на своей странице в соцсети, напоминает «Культуромания».