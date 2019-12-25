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Live: Twitter. Без суда и следствия. Кого и почему блокирует популярная соцсеть

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Самые резонансные случаи блокировки контента на платформе Twitter в 2017-2019 годах, факты политической цензуры, примеры распространения фейков и нарушения российского законодательства в Twitter представят и обсудят президент Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич, блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ Вадим Манукян и обозреватель News Front Юлия Витязева.

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