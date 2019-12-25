Эксперт объяснил, почему США не удастся разделить ЕС и РФ из-за «Северного потока — 2»

Россия вместе с Европой смогут найти компромисс по проекту газопровода «Северный поток — 2» в связи с американскими санкциями против него. США пытаются разделить Европу и Россию экономически при помощи политического давления, но у них ничего не получается. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак обратил внимание на то, что Евросоюз экономически заинтересован в продолжении строительства газопровода. Как он считает, это позволит создать дополнительный маршрут, который обеспечит надежность и низкую стоимость поставок газа.

«Газа, который на 30% дешевле, чем СПГ от США. В итоге экономический интерес пробьет себе дорогу. Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с ЕС мы решим эту проблему с санкциями и найдем компромисс», — подчеркнул российский вице-премьер.

Козак предположил, что давление со стороны США будет только расти, однако возможности Вашингтона не безграничны.

По словам Митраховича, отношения России и Европы по поводу «Северного потока — 2» не важнее для Брюсселя, чем отношения с Вашингтоном.

«США — партнер для них самый важный, — рассказал Митрахович в беседе с Федеральным агентством новостей. — Но это не означает, что можно безгранично издеваться над Европой, выписывая ей бесконечные штрафы, заставлять компании отказываться от нужных проектов. Когда Козак говорит, что экономический интерес свою дырочку найдет, то это правда».

В настоящий момент, как уточняет эксперт, ведутся переговоры по «Северному потоку — 2» между Россией и швейцарской компанией Allseas с одной стороны и США — с другой (при посредничестве Германии).

«Германии проект «Северный поток — 2» действительно нужен. Он ей нужен экономически, так как она выигрывает от прокачки газа через ее территорию. Этот проект нужен немецкому бизнесу, который является участником проекта. Так немецкая компания Winter holl является кредитором проекта. Также она вместе с «Газпромом» строит ответвления от «Северного потока — 2», зарабатывая на этом. Есть немецкая компания Europipe, поставляющая трубы для проекта», — заметил собеседник ФАН.

Нельзя не обратить внимание, подчеркнул Митрахович, что Германия получает серьезные политические выгоды от реализации «Северного потока — 2».

«Через Германию по газопроводу будут идти большие объемы российского газа в Центральную и Южную Европу. Значит Германия получит инструменты дополнительного влияния на эту часть Европейского союза. Поэтому она может добиться смягчения санкций США или закрытия глаз на какие-то ограничения. Главная американская задача заключается в том, чтобы экономически разделить Европу и Россию. Но факт реализации «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» показывает, что это все-таки у американцев не получается», — добавил эксперт.

Ранее Сенат США включил в оборонный бюджет страны санкции против «Турецкого потока» и «Северного потока — 2». Эти ограничительные меры могут затронуть не только российские, но и иностранные компании, задействованные в строительстве. Швейцарская фирма Allseas, занимающаяся укладкой труб для «Северного потока — 2», уже объявила о приостановке работ. Россия в свою очередь подчеркнула, что не оставит американские санкции без ответа.

Однако за такую политику США раскритиковали и в Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что санкции осложняют переговоры с Украиной по транзиту, а немецкий бизнес назвал действия Вашингтона вмешательством в европейскую энергетическую политику и недобросовестной конкуренцией.